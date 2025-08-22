IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Скандал между надрусани шофьори за отнето предимство в Шумен

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа

22.08.2025 | 12:28 ч. Обновена: 22.08.2025 | 12:57 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. "Симеон Велики" в Шумен, съобщиха от МВР в града.

Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15:15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил "Форд", е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола "Тойота", зад волана на която бил 48-годишен водач. 

Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ. 

Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава, предаде БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шофьори наркотици Шумен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem