Скандал между надрусани шофьори за отнето предимство в Шумен

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. "Симеон Велики" в Шумен, съобщиха от МВР в града.
Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15:15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил "Форд", е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола "Тойота", зад волана на която бил 48-годишен водач.
Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ.
Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава, предаде БТА.
