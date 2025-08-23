IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВР със съвети срещу киберизмами във връзка с въвеждането на еврото

23.08.2025 | 06:00 ч. Обновена: 23.08.2025 | 06:04 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От МВР публикуваха съвети и препоръки как гражданите да се предпазят от киберизмами във връзка с въвеждането на еврото в България.

От ведомството напомнят, че превалутирането ще се извършва само от Българската народна банка (БНБ), търговските банки и „Български пощи“. Всички други съобщения по имейл, чат приложения, социални мрежи или есемеси са измама. Информацията да се проверява само от официални източници, да не се отварят съмнителни линкове и да не се споделят лични данни, предупреждават още от Министерството. В публикацията се посочва, че хората трябва редовно да сменят своите пароли, да използват по-сигурни комбинации и да поддържат надеждни антивирусни програми на устройствата си. 

При съмнение незабавно подайте сигнал в МВР, апелират от МВР.

Днес от ГДБОП информираха, че е получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България.

