Шон Пен на фронта, срещна се с украински войници в Донецка област

Зеленски му връчи "Железен Оскар"

19.03.2026 | 08:21 ч. 13
Снимка БГНЕС

Холивудската звезда Шон Пен, който е под руски санкции заради критиките си към войната, посети украински войски близо до фронтовата линия в източната част на Донецка област.

Пен позира с военнослужещи и знамето им и раздаде автографи.

65-годишният актьор, който в неделя спечели наградата „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор, пропусна церемонията в Лос Анджелис. Той пътува до Киев, където се срещна с президента Володимир Зеленски, предава БНТ.

В Украйна решиха да го "компенсират" за невзетия "Оскар". Украинската държавна железопътна компания "Укрзалізниця" му връчи символична награда, вдъхновена от позлатената статуетка на Академията.

Отличието е изработено от метал, взет от железопътен вагон, повреден при руска атака,

и според компанията представлява "символ на устойчивостта". 

По информация от украинска страна жестът е бил предварително планиран, тъй като е било известно, че Шон Пен няма да присъства на церемонията в Лос Анджелис. Наградата му беше връчена лично по време на посещението в Киев.

При предишно посещение в Киев Шон Пен подари едната от спечелените по-рано от него статуетки "Оскар" (за "Реката на тайните" и "Милк"). Когато спечелите войната, върнете я в Малибу. Ще се чувствам много по-добре, знаейки, че част от мен е тук", заяви тогава актьорът.

Тагове:

шон пен Украйна фронта железен оскар
