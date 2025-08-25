Алма матер обяви допълнителен прием

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Софийски университет “Св. Климент Охридски” обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 година, съобщиха от висшето учебно заведение.

От университета уточняват: “В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.

Кандидатите за определени специалности могат да участват с кандидат-студентски изпити, положени в други висши училища”.

Срокът за регистрация за класиране е от 8:30 ч. на 9 септември до 17.00 ч. на 12 септември 2025 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg.

Класирането ще бъде обявено на 16 септември.

