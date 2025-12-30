Москва не е предоставила доказателства в подкрепа на обвиненията си за украински удар с дрон, насочен към една от резиденциите на руския президент Владимир Путин, заяви във вторник украинският външен министър Андрий Сибега.

Кремъл, от друга страна, настоява, че атаката е извършена, също без да предоставя доказателства, и отхвърля като "глупости" всякакви отричания на предполагаемия опит за покушение срещу руския президент.

Украинският външен министър Андрий Сибега призова други държави да се въздържат от реакция на това, което той нарече фалшиви руски съобщения за украинска атака срещу резиденция на Путин, защото те подкопават мирния процес.

"Мина почти ден и Русия все още не е предоставила никакви правдоподобни доказателства за твърденията си относно предполагаемата "атака на Украйна срещу резиденцията на Путин". И няма да го направят. Защото няма такава. Нямало е атака", настоя Андрий Сибега в публикация в платформата X.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в понеделник, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на президента Владимир Путин в Новгородска област.

След предполагаемия инцидент, руският президент Путин е информирал американския си колега Доналд Тръмп, че ще преразгледа позицията и ангажимента си към някои споразумения, постигнати на предишния етап от преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна. От своя страна, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, по отношение на обвиненията на Русия, че е "бил ядосан", но не отрече, че Кремъл може и да лъже.

"Това е напълно безумно изявление"

Кремъл заяви във вторник, че предполагаемата украинска атака с дрон срещу президентската резиденция в Новгородска област ще втвърди позицията на Русия по отношение на евентуално мирно споразумение за прекратяване на боевете в Украйна, съобщава Ройтерс.

"Този ​​терористичен акт има за цел да блокира преговорния процес", обвини говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Дипломатическото последствие ще бъде затягане на преговорната позиция на Руската федерация", обяви той.

Руската армия, заплаши говорителят на Владимир Путин, знае как и кога да отговори.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли обвиненията на Русия като "още един кръг от лъжи", предназначени да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна и да удължат войната. След това Дмитрий Песков коментира и факта, че Украйна отрича атаката с дрон и разкритикува западните медии за подкрепата на отричането на Киев.

"Виждаме, че самият Зеленски се опитва да отрече това, а много западни медии, съюзявайки се с киевския режим, започват да разпространяват идеята, че това не се е случило", каза Песков. "Това е напълно безумно твърдение."

Песков отказа да каже къде е бил Путин по време на атаката, заявявайки, че предвид последните събития, подобни подробности не би трябвало да са публично достояние. На въпроса дали Русия разполага с физически доказателства за атаката с дрон, той отговори, че противовъздушната отбрана е свалила дроновете, но въпросът за останките е отговорност на Министерството на отбраната.

"Не смятам, че са нужни доказателства, когато се извършва толкова масирана атака с дронове, която благодарение на добре координираната работа на системите за противовъздушна отбрана е била отблъсната", заяви Песков пред журналисти.

"Това е един вид военна мъгла"

На въпрос от Franceinfo относно обвиненията на Москва, че Украйна е изпратила 91 дрона - всички от които са били прихванати - над резиденцията на руския президент, бившият френски посланик в Русия Жан дьо Глиниасти беше скептичен.

"Съвсем неясно е, това е един вид военна мъгла: Русия обвинява, Украйна отрича, това често се случва в този конфликт", каза той, изразявайки мнение, че подобна атака "играе в полза на Русия, много ясно", в смисъл, че ѝ позволява да оправдае затягане на позицията си, за да "спечели време", съобщава Le Figaro.

Дипломатът обаче обърна внимание на реакцията на Доналд Тръмп.

"Ако Доналд Тръмп казва, че е недоволен, това е тревожно, защото тези 91 дрона са видими от сателит. Това означава, че службите, френски или американски, са засекли 91-те дрона", подчерта той.

От друга страна, европейските лидери започнаха разговор във вторник за ситуацията в Украйна, обяви говорителят на полското правителство.

"В 11:00 ч. (12:00 ч. румънско време) премиерът Доналд Туск ще участва в нова дискусия на европейските лидери по темата за Украйна", написа Адам Шлапка в X, без да предоставя повече подробности.