Временна промяна при плащане с банкови карти в градския транспорт в София

Въвежда се временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София в периода от 31 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г. , съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

При пътуване след 04:00 ч. на 31 декември известието за плащане (SMS, push и др.) може да бъде получено на 1 януари. Пътуванията, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, посочиха от ЦГМ.