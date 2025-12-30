IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Временна промяна при плащане с банкови карти в градския транспорт в София

Тя ще е от 31 декември до 2 януари

30.12.2025 | 23:15 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Въвежда се временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София в периода от 31 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г. , съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

При пътуване след 04:00 ч. на 31 декември известието за плащане (SMS, push и др.) може да бъде получено на 1 януари. Пътуванията, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, посочиха от ЦГМ.

плащане с банкови карти градският транспорт софия
