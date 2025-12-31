Всичко за петдневната сватба на Винъс Уилямс и Андреа Прети

Тенис легендата Винъс Уилямс и актьорът, продуцент и модел Андреа Прети се срещнаха за първи път през 2024 г. по време на Седмицата на модата в Милано – на събитие, на което никой от двамата първоначално не е трябвало да присъства.

„Срещнахме се на ревюто на Gucci“, спомня си Винъс. „Бях на езерото Комо на пътуване със сестрите ми, когато получих покана в последния момент и реших да отида, а Андреа бил уморен и не му се ходело. Нито един от нас не е планирал да бъде там.“

След ревюто бившият креативен директор на марката Сабато Де Сарно организира парти аперитив с група VIP гости горе в залата. „Видях Ви и исках да се представя“, казва Андреа на бъдещата си съпруга.

„Тя беше на дивана с приятелите и семейството си. Казах ѝ: „Толкова сте красива“ и след това тя започна да говори с мен на италиански. Поговорихме си малко и я попитах дали иска питие. Отидох до бара да си взема нещо и сестра ѝ Лин дойде при мен и каза: „Имаш ли нещо против да започнем разговор в WhatsApp? Мисля, че сестра ми те харесва.“

