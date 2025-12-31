Биографът на Зеленски разкрива: Как скандалът с Тръмп в Овалния кабинет го промени?

Докато президентът Володимир Зеленски беше на среща, която се оказа катастрофална, с новоизбрания Доналд Тръмп в Белия дом на 28 февруари, Саймън Шустър, журналист и експерт по Украйна, вечеряше в ресторант в Киев с полковник от армията.

Шустър прекара няколко месеца със Зеленски след началото на пълното нахлуване на президента Путин през февруари 2022 г., за да проучи много популяризираната биография на украинския лидер. Три години по-късно той прелетя 5000 мили от дома си в Ню Йорк обратно до Киев, след като Зеленски му обеща първото интервю след пътуването му до Вашингтон. Но всичко се разпадна.

"Бяхме потънали в разговори, когато телефоните и на двамата ни започнаха да звънят", спомня си Шустър. "Редакторите ми ми звъняха, а бойните съратници на полковника му пишеха съобщения и му изпращаха линкове към това видео от срещата с Тръмп, така че го гледахме там, на масата."

На него се виждаше как Зеленски е нападан от Тръмп и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, пред очите на целия свят, но въпреки това смело се бори.

Първата реакция на полковника беше да похвали Зеленски за това, че се е изправил срещу Тръмп, възкликвайки "молодец", което се превежда приблизително като "браво" на руски - езикът, на който са говорили спътниците на вечерята. "И следващата мисъл на полковника, веднага след това, беше "но сега сме прецакани"."

Украинският офицер беше прав: вътрешният рейтинг на Зеленски скочи, но позицията му пред Тръмп се срина до една от крайните точки, които характеризират отношенията между двамата лидери. Очевидно желаейки да докаже предупреждението си към госта си, че "в момента не държи всички карти в ръцете си", Тръмп временно спря американската разузнавателна и военна помощ.

Зеленски се срещна отново с американския президент в курорта Мар-а-Лаго във Флорида в неделя за визита, която този път беше по приятелска. Уроците, които украинският лидер е научил от сблъсъка им в Белия дом, са оцветили подхода му през десетте месеца след това, тъй като преговорите за прекратяване на войната се движат зигзагообразно към това, което може да са последните етапи на прекратяване на огъня или мирно споразумение - или поредната фалшива зора.

Спорът в Белия дом очевидно беше повратна точка

"Това, което Тръмп извлече от тази среща през февруари, изглежда, е, че украинците не бяха готови да говорят сериозно за мир", казва Шустер.

Поради тази причина един от водещите дипломати на Украйна каза на Шустер, че Зеленски и екипът му оттогава са решени да демонстрират при всяка възможност, че именно Путин е истинската пречка за сделка.

"И това е посланието, което те постоянно са налагали на американците", добавя той. "Украинците направиха всичко възможно да не отхвърлят нито едно от мирните усилия на Тръмп, дори когато те бяха доста неприятни за тях."

Този подход беше демонстриран най-ясно при неотдавнашните дискусии относно 28-точковия "мирен план" на Тръмп, който изтече миналия месец. Голяма част от първоначалния проект изглеждаше сякаш е продиктуван от Кремъл. Украинските и европейските преговарящи оттогава успяха да го трансформират в 20-точкова версия, която премахва повечето, но не всички, най-неприемливи точки.

"Посланието към Тръмп след разкриването на 28-точковия план беше: "Благодарим ви за усилията, наистина оценяваме колко време влагате в този мирен процес. Виждаме този документ, нека седнем и поговорим за него, като го разгледаме точка по точка, за да обсъдим какво е възможно и какво не", смята Шустер.

Очаква се Зеленски да продължи този подход в Мар-а-Лаго, където ще се опита да спечели подкрепата на Тръмп за промените, направени в плана, като не оставя никакво съмнение, че Путин е виновен, ако ги отхвърли.

Шустър, сега щатен автор за американското списание The Atlantic, вероятно познава Зеленски и неговото обкръжение по-добре от всеки друг, който пише за западните медии. Роден в Москва в руско-украинско семейство, Шустър се премества в Америка, когато е на шест години. След като става журналист, той все по-често отразява бившия съветски свят, а през 2019 г. е в Киев, за да отразява президентските избори на Зеленски.

Докато съперниците му провеждаха митинги, Зеленски, който е и комедиант, ухажваше избирателите, като организираше кабаретни представления. Една вечер Шустър отишъл зад кулисите, за да се срещне с него. Двамата мъже поддържали връзка.

По време на началната част от президентството на Зеленски, която съвпаднала с последните 20 месеца от първия мандат на Тръмп, Шустър наблюдавал "разочарованието" на украинския лидер пред лицето на натиска да предостави компрометиращи материали, свързани с финансовите дейности на сина на Джо Байдън, Хънтър, в страната.

"Зеленски все още бил много свеж и това наистина била първата му среща с международните отношения и дипломацията и той се учил на работа", разказва Шустър. "Той ми каза, че това, което е научил тогава е, че не можеш да се довериш на никого. Съюзниците, те не са като приятели. Те са просто егоистични страни, които се опитват да увеличат максимално изгодата си."

По време на инвазията през февруари 2022 г. Шустър се завърнал в Америка, но скоро след това се върнал в Киев. Той трябвало да прекара общо шест месеца в Украйна, през които проведе много разговори със Зеленски и екипа му за книгата му "Шоуменът", публикувана през януари миналата година.

Байдън, по това време президент, се оказа по-последователен съюзник от Тръмп, но Зеленски беше разочарован от предпазливостта на американския си колега, провокирана от страх от ескалация на конфликта, която би въвлякла НАТО. С високата инфлация, която се отрази на рейтингите му, и надеждите му за преизбиране, Байдън също така не искаше да прави нищо, което би повишило цените на петрола.

"Зеленски и екипът му смятаха, че при Байдън САЩ дават на Украйна точно толкова подкрепа, колкото е необходимо, за да оцелее във войната, но не е достатъчно, за да я спечели", казва Шустър.

Завръщането на Тръмп на власт означаваше още повече турбуленции, както показа срещата им в Белия дом. Шустър все пак получи първото интервю със Зеленски след това, което се появи на корицата на списание Time, за което той работи по онова време, въпреки че трябвало да чака няколко седмици за него.

Едно от по-интригуващите разкрития било как една проста грешка в преценката на Зеленски е развалила настроението

Познавайки любовта на Тръмп към подаръците, украинският лидер беше донесъл шампионския пояс на своя приятел Александър Усик, който държи световната титла по бокс в тежка категория. С него имаше и папка, съдържаща серия от ужасяващи снимки, показващи украински военнопленници след престоя им в руски плен. Някои от телата им бяха гротескно измършавели. Други показваха следи от мъчения.

В спонтанен импулс той даде първо на американския лидер папката и забрави да му предаде пояса. Тръмп "има семейство, близки, деца. Той трябва да чувства нещата, които всеки човек чувства", казал Зеленски на Шустър след това.

Вместо това, както Шустър написа по това време, гледката на снимките "сякаш накара Тръмп да се наежи, сякаш го обвиняват за страданията на тези войници" - и оттам нататък всичко тръгна надолу. Коланът по-късно беше намерен от служител на Белия дом и добавен към други подобни трофеи в частната трапезария на президента.

Отношенията между Тръмп и Зеленски оттогава значително са се подобрили, според Шустър, който за последно е разговарял с украинския лидер през септември, когато той посети Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Обменът на разузнавателна информация, който администрацията на Тръмп официално обяви, че възстановява на 11 март след едноседмично прекъсване, е станал по-обширен, смята Шустър. Изглежда, че украинците са получили одобрение да го използват, за да нанесат по-дълбоки удари в Русия - и също така да атакуват корабоплаването, както показаха силите им този месец, като атакуваха петролен танкер от "сенчестия флот" на Москва в Средиземно море.

Прекратяването, или поне паузирането, на войната ще изисква намиране на решение на някои от най-трудните за разрешаване проблеми: естеството на гаранциите за сигурност, които ще бъдат дадени, и точните линии, по които конфликтът ще бъде замразен.

Путин изисква на Русия да бъде дадена цялата Донецка област, включително 15%, все още контролирани от Украйна - но това е анатема за Зеленски.

"Това е червена линия за него", казва Шустер. "Украинският народ мрази идеята, докато военните и военните ветерани се чудят за какво са се борили през цялото това време, ако земята просто бъде отстъпена на агресора."

Това би означавало също, че украинците ще трябва да построят, на няколко мили на запад, така наречения "крепостен пояс" - всички укрепления, включително минни полета и физически бариери, които са изграждали години наред в района - или да се оставят отворени за бъдеща руска офанзива.

Вместо това Зеленски предложи спорната зона да се превърне в демилитаризирана "свободна икономическа зона" - но настоя, че ако Украйна изтегли силите си, да речем, с 5 км, 10 км или 40 км, руснаците трябва да направят същото. Това изглежда със сигурност ще бъде отхвърлено от Путин. Русия досега е отхвърляла и предложението Великобритания и други европейски сили да изпратят войски за охрана на всяко мирно споразумение като "нагла заплаха".

Що се отнася до бъдещето на самия Зеленски, Шустер казва, че украинският лидер постоянно е избягвал въпроса дали ще се кандидатира на бъдещи президентски избори, които със сигурност ще бъдат част от всяка сделка. Зеленски заяви, че тогава страната му ще се нуждае от различен вид лидер, по-скоро "мениджър", способен да ръководи усилията за възстановяване, отколкото "номинална фигура или символ на нацията от военно време".

Украинският лидер има своите слаби места

Особено твърдението, че не е направил достатъчно, за да подготви страната си да се противопостави на инвазията, за която администрацията на Байдън публично предупреди, че предстои. Нарастващият корупционен скандал, който принуди миналия месец дясната ръка на Зеленски, Андрей Йермак, дългогодишен сътрудник, също е вреден.

Шустер въпреки това смята, че Зеленски ще спечели преизбиране - не на последно място, тъй като основният му потенциален съперник, Валерий Залужни, бившият главнокомандващ, превърнал се в посланик във Великобритания, няма политическо движение зад себе си и би имал малко време да създаде такова.

"Това наистина зависи много от мирното споразумение", отбелязва Шустер. "Но ако погледнете неговото военно време, украинците ще видят, че Зеленски наистина е представлявал страната - той остана, той се бори, той осигури на Украйна помощта, от която се нуждаеше. И че направи всичко възможно."