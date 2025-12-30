IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха криминално проявен, направил опит да обере златарски магазин

31-годишният мъж е влязъл с взлом в ателието, отправил е заплахи към служителите

30.12.2025 | 21:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Сигнал за опит за грабеж в златарско ателие в централната част на Сливен е получен на телефон 112 вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи. В близост до обекта се е намирал служител на ОДМВР – Сливен, който е задържал извършителя при опит да избяга.

Задържаният е 31-годишен криминално проявен мъж от Сливен. По първоначални данни той е проникнал с взлом в ателието и е отправил заплахи към служителите. Благодарение на бързата им реакция опитът за грабеж е осуетен.

Извършителят е отведен в РУ – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава от служители на сектор „Криминална полиция“ към районното управление.

Кражба на килограм и половина злато и значителна парична сума беше разкрита при полицейска операция в Сливен. Намерено е и местоположението на инкриминираните вещи - килограм и половина златни накити и монети, 15 000 паунда, 5000 евро и 25 000 лева. 

От полицията призовават гражданите, които ще напуснат домовете си за празниците, да не оставят пари и ценности на леснодостъпни места, дори да разполагат със скъпи заключващи системи и СОТ.

