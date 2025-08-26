IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Регионалният министър и АПИ ще направят инспекция на АМ “Хемус”

Те ще направят инспекция на на участък 1 от автомагистралата

26.08.2025 | 07:47 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:26 ч.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще направят инспекция на строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", както и на напредъка по път III-305, съобщиха от ресорното министерство.

По-рано министър Иванов съобщи, че най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци". 

Миналата седмица министърът направи инспекция на довършителните дейности по автомагистрала "Европа", която се очаква да бъде готова до средата на септември. 

АПИ Иван Иванов МРРБ АМ Хемус строителство инспекция
