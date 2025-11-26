Созопол изпраща годината с рекорден ръст от 5,3% нощувки. През топлите месеци в курорта е имало повече германци, поляци, чехи и румънци. Реализираните нощувки са 866 723, сочи статистиката, съобщава "Труд".

"Това се дължи на природните дадености на Созопол, многобройните фестивали и на участието на общината в международни форуми и туристически изложения е успешна част от активната стратегия за разширяване на пазарите през цялата година. 2025 та бе белязана и от богата програма от фестивал и празници: „Аполония“, „Музите“, „Арлекино и Марионета“, „Фолклорни ритми“, Арт-олимпиада, Празник на смокинята, Празник на "О-солената риба", концерти, театър и кино. Проектът „Созопол – Културни хоризонти“, който Община Созопол спечели, осигурява модерни политики и силна подкрепа за местната културна екосистема", коментира кметът на града Тихомир Янакиев пред общинските съветници на редовната им сесия.

В отчет за изтичащата година, той подчерта, че през 2025 година има много добро действие от страна на социалните служби. В общината са много села в Странджа планина, където живеят предимно възрастни хора. Домашният патронаж в общината успява да се погрижи за 343 потребители, а 75 човека получават асистентска подкрепа.

Отделно над 160 млади хора са получили финансова подкрепа за раждане на деца или лечение. Подобрени са социалните услуги за деца в риск и е осигурено ново оборудване за много общински детски градини.

Освен успешно приключилите през 2025 година проекти за милиони левове, Община Созопол в момента работи и по успешното реализиране на редица важни за общината проекти като реновация на Летния театър, модернизация на пристанищата в Созопол и Черноморец, енергийни мерки в общинските сгради и др.