ЕЛАНА Еврофонд: Консервативният фонд със стабилна стратегия и биещо сърце от акции

В свят на финансови колебания инвеститорите търсят едно: стабилност, доверие и реална възможност за растеж. ЕЛАНА Еврофонд, смесен консервативен фонд с утвърдена история и множество награди зад гърба си, съчетава именно това – умерен риск, внимателно подбрани активи и експертиза, която превръща традицията в устойчиво предимство.

Тази есен клиентите получават и допълнителен стимул: един месец без такса вход, което прави момента изключително подходящ за нова инвестиция или за увеличаване на съществуваща позиция. (Промоцията е валидна в период ор 19 ноември до 18 декември).

Повече за промоционалния период може да намерите тук.

Консервативен фонд, конкурентно сърце

ЕЛАНА Еврофонд е лидер в портфолиото на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и в топ 3 на класациите в своята категория 10 години назад.

Такава консистентност на финансовите пазари не е случайност, причината е в умелата комбинация между стабилност и стратегически подбран риск. Фондът следва ясна структура: минимум 80% в нискорискови активи като държавни и корпоративни облигации и до 20% в акции. Именно това нискорисково разпределение създава доказана устойчивост, а внимателната селекция на рисковите активи осигурява конкурентност, която се запазва във времето.

Подходяща ли е такава стратегия за Вас, може да проверите с тази Анкета.

Стабилната основа: дълговите инструменти

Основа на успеха на ЕЛАНА Еврофонд са традиционно силните дългови инструменти в портфейла – държавни ценни книжа, наднационални емисии и корпоративни облигации. Те осигуряват ниска волатилност и устойчивост, дори в периоди на пазарни сътресения. През последните месеци корпоративните облигации заемат лек превес, което отразява внимателен и адаптивен подход към пазарната среда.

Туптящото сърце: малък процент акции, голямо значение

Макар делът на акциите да е значително под максималния допустим – обикновено около 10–11% – именно те играят ролята на „сърцето“ на фонда. Подборът на компаниите е решаващ. Сред тях откриваме световен технологичен лидер като ASML Holding NV, чиято технология стои в основата на съвременното производство на микрочипове. В портфейла присъства и Shelly Group – една от най-успешните български компании, достигнала оценка над 1 млрд. долара, позната с иновативните си решения за автоматизация. Тези позиции показват не само високо ниво на анализ и селекция, но и стремеж към включване на компании с дългосрочен потенциал.

Лидер в класациите - многократно

През 2025 г. ЕЛАНА Еврофонд печели 1-во място в категория „Смесен консервативен фонд“ в годишната класация на Investor.bg. Това е четвърта поредна година на върха и десета поредна в Топ 3. Поглед назад към последното десетилетие показва още по-впечатляваща картина: фондът има 8 първи и 2 втори места.

Доходност, която изпреварва очакванията

Към старта на промоционалния период – 19 ноември 2025 г. фондът отчита годишна доходност от 6,4% и 7,9% средногодишно за последните три години. За фонд с консервативен профил това е изключително силен резултат. Инвеститорите получават плавно нарастване на стойността, което надхвърля типичните прогнози за този тип стратегия.

Висок интерес от инвеститорите

През третото тримесечие на 2025 г. активите на фонда надхвърлят 30 млн. лв. – най-високата стойност за фондовете на ЕЛАНА, създадени след Глобалната финансова криза. Растящото доверие е логична последица от стабилните резултати и ясната инвестиционна философия.

0% такса вход: възможност в точния момент

Промоционалният период от 19 ноември до 18 декември предоставя на инвеститорите възможност да се включат при още по-изгодни условия. Това важи както за еднократни инвестиции, така и за нови инвестиционни планове. Премахването на входната такса прави стъпката към инвестиции още по-достъпна – и е подходящ момент за изграждане или надграждане на дългосрочна стратегия.

Повече за промоционалния период.

ЕЛАНА Еврофонд е доказателство, че консервативният подход не означава по-нисък потенциал за успех. Напротив – когато зад него стоят опит, дисциплина и внимателна селекция на активите, той може да донесе стабилни, устойчиви и конкурентни резултати. А с настоящата промоция – и при още по-добри условия.

