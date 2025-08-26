IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена

79-годишната жена трябвало да „помогне на полицията за залавяне на измамници“

26.08.2025 | 13:40 ч. Обновена: 26.08.2025 | 14:12 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Благодарение на бързата и професионална реакция на служители от Областната дирекция на МВР във Варна е предотвратена телефонна измама, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.

79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.

От полицията призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават, и припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин, припомня БТА.

 

