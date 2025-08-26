Полицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена

Благодарение на бързата и професионална реакция на служители от Областната дирекция на МВР във Варна е предотвратена телефонна измама, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.

79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.

От полицията призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават, и припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин, припомня БТА.