Променят движението в центъра на София заради концерти

Ограниченията са от днес до 30 август

27.08.2025 | 08:27 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:24 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Във връзка с концерти на 28 и 29 август на пл. „Св. Александър Невски“ с участието на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Виторио Григоло и Софийската филхармония се въвежда временна организация на движението, съобщиха от Столичната община. 
 
Забраняват се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта, от 8:00 ч. днес до 8:00 ч. на 30 август т.г. на паркинга на пл. „Св. Ал. Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“.

От 8:00 ч. на 28 август до 00:00 ч. на 29 август се забраняват паркирането и движението на пътни превозни средства на североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“, на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“, както и на пл. „Николай Гяуров“. Забраната не засяга местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“. 
 
От 8:00 ч. на 27 август до 8:00 ч. на 30 август се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, по ул. „11 август“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“, както и на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“‘. 
 
Същата забрана важи от 14:00 ч. до 00:00 ч. на 28 и 29 август по ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“, на пл. „Св. Александър Невски“, както и на ул. „15 ноември“. 

 

организация на движението София концерт
