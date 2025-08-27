Доц. Велизар Шаламанов: Много сме изостанали в превъоръжаването

България по спешност трябва да приключи преговорите за рамковото споразумение с Украйна. Тази позиция изрази в интервю за БНР доц. Велизар Шаламанов, бивш военен министър и експерт по национална сигурност.

Такова споразумение иска ясна стратегия за национална сигурност, отбрана, отбранителна индустрия и иновации, смята той.

Ролята на правителството е в стратегия и сигурност, а ролята на частния сектор – да инвестира. Правителството трябва да купува въоръжения и да инвестира в технологии, разработки и изследвания, посочи Шаламанов.

Нашата армия е много изостанала в превъоръжаването, напомни бившият военен министър.

"Много е важно да се фокусираме върху противовъздушна, противоракетна, противокорабна отбрана. Има огромно количество самолети, които вече са в Румъния, в Полша, а ние продължаваме да се самоизолираме с няколко бройки МиГ-29, вместо да имаме разположени сили на НАТО, които да гарантират и нашата противовъздушна отбрана, въздушна и морска сигурност."

Вероятно това ще е много печеливша инвестиция за "Райнметал", но страната ни трябва да има ясна стратегия за приоритетите на България, включително във високотехнологичните области, коментира експертът за инвестиционните намерения на германския концерн.

Има обаче все още висящи въпроси около взривове в наши отбранителни обекти, сред които складове и ВМЗ, както и висящи въпроси около опитите за отравяне на г-н Гебрев, отбеляза доц. Шаламанов. Според него "нещата не стоят по най-добрия начин".

Ситуацията в медийната среда у нас се влошава, отчита той.

"В пъти е по-висок информационният натиск в българското медийно пространство", заяви ексвоенният министър по темата дезинформация и чуждестранно манипулиране на информацията.