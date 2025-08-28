Университетът по застраховане и финанси и Bulgaria Insurance Company предоставят стипендия за обучение по "Застраховане и осигуряване"

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) и Bulgaria Insurance Company стартират съвместна стипендиантска програма „Бъдещето в застраховането“, насочена към амбициозни зрелостници от София, които планират да се обучават в специалност „Застраховане и осигуряване“ в бизнес университета. Програмата предоставя уникална възможност за един кандидат-студент, който ще получи не само финансова подкрепа за първите си стъпки във висшето образование, но и реални възможности за кариерно развитие в застрахователната индустрия.

Основната цел на инициативата е да подкрепи млади таланти чрез насърчаване на интереса към застраховането и осигуряването, както и да осигури реална помощ по време на обучението. Стипендията съчетава академична подготовка с практически опит в реална бизнес среда и дава перспектива за дългосрочна заетост в сектора.

Програмата включва покриване на първите две семестриални такси за обучение във УЗФ, индивидуално менторство от опитен професионалист от индустрията, както и възможност за платен стаж след първия семестър. По този начин избраният стипендиант ще може да приложи академичните знания в реална работна среда и да изгради ключови умения за бъдещата си професионална реализация.

Кандидатстването в програмата „Бъдещето в застраховането“ е отворено от 1 до 10 септември 2025 г. Участниците трябва да са със среден успех „Мн. добър“ (5.00) и желание да продължат образованието си в бакалавърската специалност „Застраховане и осигуряване“ във УЗФ. Необходимите документи за участие включват диплома за средно образование, мотивационно писмо или мотивационна презентация, описание на участие в доброволчески инициативи. Всички документи се изпращат на имейл: marketing@uzf.bg.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат до 20 септември 2025 г., а резултатите ще бъдат обявени на 25 септември 2025 г. на сайта на Университета по застраховане и финанси и на Bulgaria Insurance Company.

Желаещите да кандидатстват зрелостници могат да го направят чрез линка: https://www.bulgariainsurance.bg/bg/careers. Екипът на УЗФ е на разположение на посочения за контакт имейл адрес относно въпроси и допълнителна информация.