Поскъпване след 1 януари: С 5-8% нагоре ще е чаша кафе

В краткосрочен план може да се наблюдава леко покачване на цената на чаша кафе с 5-8% поради психологическо закръгляване. Въпреки това, влизането в еврозоната се очаква да доведе до по-стабилни позиции, улеснена търговия и по-лесно поддържане на инвентара, както и по-стабилни цени в дългосрочен план. Основното предизвикателство е самото посрещане на прехода към еврото. Това каза Георги Гагов, съосновател на Кафе Асоциация България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Гостът коментира основните предизвикателства за бизнеса с кафе в България във връзка с влизането на страната в еврозоната.

"Ако примем, че чашата кафе била 2,50 лева, закръгляването от 1,28 евро може би ще отива към 1,30-1,50, но това ще направи цената по-стабилна, тъй като се очаква и навлизане на още европейски компании. Нашите пазари се отварят за търговия с колеги от Европа - да се пече тук тяхно кафе и обратното. Конкурентоспособността ще се повиши и цената на напитката ще се стабилизира в дългосрочен план".

Геополитика и цена на кафето на световните пазари

Международните геополитически конфликти са довели до оскъпяване на логистичните разходи, контейнерите и опаковъчните материали.

"Пазарът беше динамичен и чувствителен към всяка новина за климатичните условия".

Влияние е оказало очакването на нови мита от САЩ, които така и не бяха приети, за бразилското кафе, но това предизвика волатилност на пазара, тъй като фермерите са задържали стока, а е имало и липса на сертифицирани запаси.

"Очаква се пазарът да се стабилизира през следващата година".

Основна трудност е човешкият фактор, посочи Гагов. Процедурите по откриване на кафешопове са усложнени от прекомерна документация и изисквания, а регулациите на ЕС затрудняват пазаруването на качествено кафе от малки ферми в несертифицирани региони.

"Бизнесът с кафе е печелиш бизнес и може би трябва да обърнем внимание повече на младите хора, които обичат повече занаятчийската част в работата, защото не всичко е таблици или компютри. При нас има и повече изкуство. Добре се заплаща и трябва да се изясни начинът, по който да се стартират малки кофишопове".

Факт е, че се отварят нови обекти в момента. Доста локални вериги се разрастват за специално кафе. А и навлизането на европейските колеги към нашия бранш би трябвало да покачи нивото още повече, добави Гагов.

