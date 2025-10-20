Роднини и близки на убитото в мола момче се събраха на протест

Роднини и близки на момчето, което беше намушкано в мол в София, а по-късно почина в "Пирогов", се събраха отново пред сградата на СДВР. Те скандират "убийци" и искат доживотна присъда на извършителя, предава bTV.

Извършителят е друго 15-годишно момче - задържано е, има редица криминални прояви. Жертвата е ученик от 10. клас, спортист, без криминални регистрации.

За по малко от 5 секунди – спречкването между 15-годишните – Красимир и Гоги, прераства в убийство. Това показват записи от видеокамерите в търговския център, казват от СДВР. По тяхна информация и двете момчета са били в мола с приятели. Двете групи се срещат., а между тях е имало предишна вражда.

Близки на убитото момче се събраха за кратко пред сградата на СДВР и вчера с настояване органите на реда да заловят извършителя, след като след нападението той беше избягал, отбелязва БГНЕС.

Извършителят е задържан за 72 часа, привлечен е като обвиняем и предстои прокуратурата да внесе искане за постоянно задържане под стража.