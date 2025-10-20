Основна сила на трудовия пазар в Европа са хората над 50 години

Основна сила на трудовия пазар в Европа стават хората, които са над 50 години. Това е причината да посветим платформата си именно на тях, казаха Станимира Георгиева и Мария Арсова, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Всъщност, вече нямаме много избор дали да бъдем активни след 50 – по-скоро това се налага. Големият въпрос е какво самочувствие имаме на тази възраст и какви са нагласите на хората. Важно е те да могат да открият най-добрият начин, по който да се включат на пазара на труда.

Все по-често забелязваме, че има недостиг на работна ръка във всички области и сектори. В банковия сектор и производството се търсят зрели професионалисти, които имат критично мислене, разбират от новите технологии, но и са балансирани в действията си. Екипите, в които участват хора от всякаква възраст, са до 19 пъти по-ефективни спрямо тези, където всички са на сходна възраст.

Какво е мястото на хората над 50 години на пазара на труда?

Хората над 50 използват новите технологии и активно участват в процеси, свързани с AI и развиващите се технологии. В следващите 5 години около 47% от хората на пазара на труда ще се хора на възраст 50. „А до 10 години голяма част от работещите вече ще са на пенсионна възраст. Затова е толкова важно как се възприемат те“, обясни Станимира Георгиева.

Тя допълни, че работодателите могат да предприемат много действия, за да привлекат хората над 50. Ако нагласите обаче останат същите, тези усилия няма да са ефективни. Хората над 50 трябва да разберат, че има какво да дадат и с какво да бъдат полезни за компаниите.

Според Арсова компаниите активни полагат усилия в тази посока, но има още с какво тази инициатива да бъде подобрена. Например, има примери за компании, където често възниква конфликт между младите на ръководни позиции и по-възрастните специалисти. Много е важно тези отношения да се управляват ефективно.

„В Германия, Италия и Северните държави често се дават нови титли на хората над 50. Те полагат усилия да пренесат организационната памет, а идентичността на тези хора е част от идентичността на компанията“, категорични са гостите.

