Наталия Киселова изрази съболезнования по повод кончината на Магдалена Ташева

Председателят на парламента Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод кончината на Магдалена Ташева - народен представител от 42-рото и 43-тото Народно събрание.

"С тъга научих вестта за кончината на Магдалена Ташева – личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг", пише в съболезнователен адрес до близките й председателят на Народното събрание.

Тя отбелязва, че с нейните позиции и активна дейност като народен представител, журналист и публицист Магдалена Ташева ще бъде запомнена като яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници.

Председателят на парламента посочва, че отстоявайки своите политически възгледи в 42-рото и 43-тото Народно събрание, Магдалена Ташева се е отличила с прямота, искреност и откровено назоваване на проблемите в българското общество.

"Вярвам, че ще бъде помнена като отличен професионалист с ярка позиция и непримирим дух!", заявява в съболезнователния адрес Наталия Киселова.