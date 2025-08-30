IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Радев: Превръщат ДАНС в бухалка, нека ме чуят - няма да стане!

Извършвала се голяма чистка в агенцията

30.08.2025 | 14:30 ч. Обновена: 30.08.2025 | 17:17 ч. 62
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Политици, които в момента са санкционирани за корупция, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - няма да стане, категоричен бе президентът Румен Радев.

Той се съгласи с думите на премиера Желязков, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. 

"Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането ключови решения за бъдещето на страната", каза Радев.

Той прогнозира, че ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена.

Президентът коментира още, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията "главен секретар на МВР“. 

Радев допълни за посланическите назначения, че те вече са съгласувани и следват рутинни процедури.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румен радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem