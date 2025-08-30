Радев: Превръщат ДАНС в бухалка, нека ме чуят - няма да стане!

Политици, които в момента са санкционирани за корупция, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - няма да стане, категоричен бе президентът Румен Радев.

Той се съгласи с думите на премиера Желязков, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение.

"Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането ключови решения за бъдещето на страната", каза Радев.

Той прогнозира, че ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена.

Президентът коментира още, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията "главен секретар на МВР“.

Радев допълни за посланическите назначения, че те вече са съгласувани и следват рутинни процедури.