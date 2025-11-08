Третата линия на столичното метро няма да се движи в събота и неделя

Третата линия на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември поради необходимата актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, съобщиха от Столичната община.

За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3.

За времето от 4:30 ч. на 8 ноември до 24:00 ч. на 9 ноември се разкрива временна автобусна линия М3 с маршрут от ж.к. "Овча купел 2 "до метростанция „Хаджи Димитър“.

В посока метростанция „Хаджи Димитър“ от ж.к. "Овча купел 2" (крайна станция на автобусни линии № 11, 60, 73 и 102) по ул. „Президент Линкълн“ (връзка с метростанции „Горна баня“ и „Овча купел 2“) автобусът ще се движи по ул. „Монтевидео“ (връзка с метростанция „Мизия/НБУ“), по ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, по бул. „Овча купел“ (връзка с метростанция „Овча купел“), по бул. „Житница“ (връзка с метростанция „Бул. Цар Борис III/Красно село“), бул. „Гоце Делчев“, по ул. „Дойран“, ул. „Кюстендил“, бул. „България“ (връзка с метростанция „България“), по бул. „Акад. И. Е. Гешов“, надясно по ул. „Св. Георги Софийски“ (връзка с метростанция „Медицински университет“), бул. „Прага“, по бул. „Ген. Скобелев“ (връщане по бул. „Патриарх Евтимий“), бул. „Васил Левски“ (връзка с метростанции „Национален дворец на културата“ и „Св. Патриарх Евтимий“), по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (връзка с метростанция „Театрална“), ул. „Проф. Милко Бичев“, наляво по бул. „Данаил Николаев“, по ул. „Злетово“, наляво през моста „Чавдар“ и по бул. „Владимир Вазов“ до временна крайна спирка „“Метростанция Хаджи Димитър“ на 30 метра от спирка с код 0303 „Метростанция Хаджи Димитър“ за тролейбусни линии № 1, 2, 3 и 4 и автобусни линии № 78, 79 и 120.

В посока ж.к. "Овча купел" автобусът ще се движи от спирка с код 0303 „Метростанция „Хаджи Димитър“ и ще направи обратен завой на кръстовището с ул. „Острово“, бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Черковна“, по бул. „Мадрид“ и наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ по маршрута до ж.к. "Овча купел".

Автобусите ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.

За линията се разкрива временна спирка на ул. „Президент Линкълн“ на 25 метра от ул. „Централна“ в посока ж.к. "Хаджи Димитър".