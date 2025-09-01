Гъвкавата работа ще намали стреса при родителите

Работещите родители не биват да се делят по пол. Майките и бащите често не получават разбиране от работодателите. Върлува страх, че когато един служител стане родител, той се нагърбва с допълнителни задължения, които го отклоняват от работата му. Добрата новина е, че все повече работодатели вече се отърсват от тези предразсъдъци. Това каза Елеонора Симеонова, Академия за родители, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Много компании вече предоставят допълнително здравно осигуряване, спортни карти, включително за деца, и възможност за работа от вкъщи. Това обикновено се прави от по-големите корпорации. Добре е да се помисли за промени в кодекса на труда, за да не се стига до моменти, в които се извиват ръцете на родителите.

„Гъвкавото работно време за родители на деца от 8 до 12-годишна възраст ще промени коренно начина, по който работим“, коментира гостът. Това ще позволи на родителите да бъдат по-качествени в работата си. Подобна мярка ще допринесе и за по-ниски нива на стрес.

Според събеседника един от основните стереотипи е, че родителите искат да работят по-малко. От друга страна, много компании дават възможност на майките да продължат да трупат знания и умения, докато са в майчинство. Дългият период на майчинство е едно от нещата, с които можем да се гордеем в България.

„Много жени променят кариерната си ориентация и започват бизнеси по време на майчинството. Други се преквалифицират в настоящата си работа“, обясни Симеонова.

Работодателите са все по-разбрани към многодетните родители. Интересно е, че мъжките колективи са много по-разбрани в такава ситуация. „Многодетните родители са много мотивирани и знаят за какво работят“, категоричен е гостът.

