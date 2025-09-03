СДВР за опасното селфи: Децата са търсели адреналин

Адреналин и по-интересни снимки - това е причината, заради която пет деца са се качили на кран до новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе". “Част от родителите са знаели за намеренията на непълнолетните, не са подкрепяли, но не са и ги спрели”, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на брифинг.

Тийнейджър на 13 години, трима на 15, двама на 16 и един на 17 години са децата, на които домашните адреси вече са установени. По думите на СДВР сградата е привлякла вниманието им с това, че е една от най-високите на Балканския полуостров.

"Около 20 часа във вторник постъпи сигнал, че петима младежи се катерят по кран на новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе" 92. Когато пристигнаха на място, екипите установиха, че двама вече са слезли и трима още бяха на доста голяма височина и бяха застрашени от падане. След внимателен инструктаж бяха свалени и казаха, че има още двама на крана. Те се притесняваха да слязат. Съвместно с пожарната, алпинисти и екипи на Столична община установихме, че няма деца в опасност. Претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че е така. Сградата е имала охрана, децата са се качили по крана, който се извисява на 205 метра", разказа главен комисар Николов.

"След издирване установихме, че още двама са били на мястото при подаване на сигнала, те бяха призовани в Седмо районно, където се взеха мерки по административните нарушения, извършени от техните родители или настойници. Съветвам по-възрастните да вразумяват децата си, за да не се стига до опасни ситуации", призова шефът на Столичната полиция.