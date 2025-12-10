IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няма заглушаване на мобилни сигнали в центъра на София

Това съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията

10.12.2025 | 18:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални.

Няма „заглушаване на сигнала“.  КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия,  които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения, пише БГНЕС.

София център мобилни сигнали
