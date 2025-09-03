DF-61 - ракетата на парада в Пекин, която изненада дори опитните анализатори

Китай представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета (МБР) от години, наречена DF-61.

Ракетите са много големи и се носят на мобилна платформа с осем колела. Първата информация за тях се появи в публикации в социалните медии и изненада опитните анализатори, според CNN.

По време на огромния военен парад в Пекин по случай годишнината от края на Втората световна война, DF-61 бяха показани редом с балистичната ракета въздух-въздух JL-1 и балистичната ракета JL-3, изстрелвана от подводници, с междуконтинентален обсег, както и нова версия на DF-31, наземна МБР.

„Стратегическа сила три в едно“

Китайската държавна информационна агенция Синхуа съобщава, че групирането на тези ракети с голям обсег „за първи път“ демонстрира „три в едно стратегическа мощ на сухопътни, морски и въздушни бази“ на китайската армия.

„Това е стратегически „коз“ за защита на националния суверенитет и националното достойнство“, съобщава китайската агенция.

Обозначението DF-61 се появява за последен път през 70-те години на миналия век, когато е била разработвана ракета с течно гориво с това име, според германския Институт за изследвания на политиката за мир и сигурност. Тази програма обаче е била отменена през 1978 г.

Все още няма точни подробности за DF-61 и към момента не е известно дали се твърди, че е в експлоатация. За справка, DF-41 беше показана за първи път на публиката на друг голям парад през 2019 г., но се смята, че разработването ѝ е започнало преди 2000 г. и според съобщенията е започнала да влиза в оперативна експлоатация през 2017 г.

DF-41 е дълга около 20 метра, има приблизителен обхват между 12 000 и 15 000 километра и може да бъде заредена с до 10 бойни глави с независимо насочващи се бойни глави (MIRV), според Проекта за противоракетна отбрана към мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS).