Мирчев иска оставката на Зафиров, гледал на изток

Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че иска оставката на Атанас Зафиров и отбеляза, че вицепремиерът от БСП-ОЛ гледа на изток.

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер, представляващ страната ни, да бъде на подобно събитие в Китай", добави Мирчев.

Председателят на БСП Атанас Зафиров и водена от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.

Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че визитата на Атанас Зафиров, който е и вицепремиер, както и на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Китай е партийна инициатива и кабинетът няма отношение. Той обясни, че двамата са в платен годишен отпуск. Министър-председателят добави, че политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия и това е чисто партийно решение.

По-рано колегата му Асен Василев също изказа възмущението си от посещението на Зафиров в Китай и попита защо вицепремиерът е там след като Борисов се определя като евроатлантик и твърди, че “сме се откачили от руско влияние”.