IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Мирчев иска оставката на Зафиров, гледал на изток

Няма опция вицепремиер да бъде на подобно събитие

03.09.2025 | 15:35 ч. Обновена: 03.09.2025 | 17:56 ч. 95
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че иска оставката на Атанас Зафиров и отбеляза, че вицепремиерът от БСП-ОЛ гледа на изток.

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер, представляващ страната ни, да бъде на подобно събитие в Китай", добави Мирчев.

Председателят на БСП Атанас Зафиров и водена от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия. 

Свързани статии

Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че визитата на Атанас Зафиров, който е и вицепремиер, както и на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Китай е партийна инициатива и кабинетът няма отношение. Той обясни, че двамата са в платен годишен отпуск. Министър-председателят добави, че политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия и това е чисто партийно решение. 

По-рано колегата му Асен Василев също изказа възмущението си от посещението на Зафиров в Китай и попита защо вицепремиерът е там след като Борисов се определя като евроатлантик и твърди, че “сме се откачили от руско влияние”.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атанас Зафиров Китайпосещение вицепремиер оставка Ивайло Мирчев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem