"Величие": Зафиров е официално изпратен в Китай от правителството

"Структурата на управлението на България функционира така: ГЕРБ си има две партии – това са "Възраждане" и "Да, България", като "Възраждане" директно общуват с Русия и имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в САЩ. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай и ИТН, която общува с английското посолство", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

По думите му Атанас Зафиров официално е изпратен от правителството, което се състои от Делян Пеевски и Бойко Борисов, защото "това са двата центъра на власт и всички тези неща, които в момента ги правят, е, за да се отклони този факт".

"Да, България" на 100% са наясно за връзката на това правителство и с руските служби, и с китайските и поради тази причина сега всички ние ставаме свидетели на цирк, който да оправдае тези хора пред електората им, а всъщност те играят една игра", каза още Михайлов.

Според него правителството имитира проевропейско и евроатлантическо поведение, а клони към проруско и прокитайско.

Според Михайлов 8 депутати, признати от КС за незаконно избрани, са участвали в избора на министър-председател и Министерски съвет. Той съобщи, че "Величие" започва консултации с други партии, за да сезират Конституционния съд за нелегитимни решения на кабинета.

"Когато имаме нелегитимно избрани депутати и те са участвали в такова важно решение, това означава, че МС е нелегитимен и би трябвало всички негови актове да бъдат нелегитимни оттам нататък", каза още Михайлов