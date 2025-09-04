Лена: Настояваме за нова процедура за избор на ръководство на КПК

“Внесохме проект на решение днес, с което настояваме процедурата за избор на нови ръководители на антикорупционната комисия, за бъде прекратена текущата и да се открие нова, която този път да протече без нарушаване на правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганото ръководство”, каза Лена Бориславова от ПП-ДБ.

Тя отбеляза, че проблемите са в три групи и посочи, че процедурата през месец август протече при изключително и умишлено скъсени срокове. Втората категория проблеми според нея е свързана с това, че дейността на Номинационната комисия прочете през месец август, когато общественото и медийното внимание е било намалено поради активния почивен летен сезон.

“А парламентарната комисия, която контролира състава на Номинационната комисия, отказа да заседава, въпреки подадените от нас сигнали за конфликт на интереси на нейните членове, зависимости, както и свързани с бивши професионални обвързаности с част от кандидатите за ново ръководство на антикорупционната комисия“, добави Бориславова и подчерта, че хората, които трябва да оценят кандидатите, са били доскоро обвързани с тях и няма как да формират безпристрастно оценка.

По думите на Бориславова по време на публичното изслушване кандидатите не са предложили начин, по който да се подобри работата на КПК.

На въпроса какво мнението ѝ за четиримата кандидати по време на тяхното изслушване и това, което казаха относно глобалния закон за корупция "Магнитски", Бориславова отговори, че е следила изслушването и Петър Коев, и Стоян Петков ловко се измъкват на въпроса, но е факт, че въпреки наличието на данни, те не извършват разследване, защото те и в момента са ръководители на звеното за борба с корупцията.

"На думи се справиха много добре, а делата им говорят, че всъщност опъват чадър над Пеевски или не искат да пипат своя началник", добави тя и допълни, че по отношение на другите двама кандидати – Аделина Натина-Зиколова и Мария Даскалова, че отговорите им бяха далеч от убедителното и необходимото, за да ни създадат усещането, поне на думи, че имат желанието да се борят с хора, които са уличени за корупция”, каза още Бориславова.