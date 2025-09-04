IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

ПП-ДБ искат оставката на вицепремиера Зафиров

Причината е посещението му в Китай

04.09.2025 | 10:55 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:20 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

В декларация от трибуната на Народното събрание ПП-ДБ остро разкритикува действията на вицепремиера Атанас Зафиров. Заради посещението му в Китай коалицията поиска той да си подаде оставкара.

"От 30 август до 3 септември Атанас Зафиров беше на посещение в Китай по покана на Китайската комунистическа партия. Поводът беше военния парад. На него присъстващи бяха президентът на Русия и лидерът на Северна Корея. Зафиров води делегация, в която участва и регионалният министър Иван Иванов. "Демократична България" зададе серия въпроси към председателя на НС и към премиера, за да разберем в какво качество Зафиров е бил в Пекин, рамо до рамо с неприятелски държави”, каза от трибуната Елисавета Белобрадова.

Тя твърди, че въпросите на коалицията са били върнати от председателя на НС Наталия Киселова с аргумента, че не попадат в нейния ресор. Подобен отговор са получили и от премиера Росен Желязков.

Свързани статии

"След това получихме ново писмо от г-н Желязков, че по това време вицепремиерът Зафиров е бил в отпуск. В същото време китайски медии твърдят, че Зафиров е част от официална държавна делегация. Въпросът остава. В какво качество Зафиров е в Пекин - като Атанас от Бургас, като партиен лидер или като вицепремиер от управляващото мнозинство? В какво качество той е на общата снимка с лидерите на още 24 държави. Това правителство упорито демонстрира, че България няма национални интереси и единствената политика е да се целува ръката на този, който я подаде. Представители на това управление ходят там, където ги поканят. Възмущението ни е от пълната безпринципност на г-н Зафиров. Настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", се казва още в декларацията на ПП-ДБ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПП-ДБ Атанас Зафиров оставка вицепремиер Китай визита
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem