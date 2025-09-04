IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина работникът, пострадал в завод "Арсенал"

Инцидентът стана тази сутрин в Казанлък, причините се изясняват

04.09.2025 | 16:15 ч. Обновена: 04.09.2025 | 17:05 ч. 15
БГНЕС

Почина работникът, пострадал тежко при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък.

Злополуката стана тази сутрин в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. Той беше с тежка травма в коремната област, за съжаление е починал, съобщава БГНЕС.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.

Арсенал загинал работник Казанлък
