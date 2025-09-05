Желязков: България няма да изпраща войски в Украйна

България ще изпълни ангажимента си като страна - част от "Коалицията на желаещите", в рамките и в предела на решението на Народното събрание. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България в рамките обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

Коща и Желязков проведоха среща днес в резиденция „Бояна“ и обсъдиха актуални теми от дневния ред на ЕС.

Премиерът Желязков подчерта, че е от голямо значение за Европа да засили своята отбрана и сигурност в контекста на новите предизвикателства. "България вече е предприела необходимите стъпки за засилване на инвестициите в ключови военни способности. Планираме важни съвместни проекти с други страни членки за придобиване на системи, особено в сферата на противовъздушната, противоракетната отбрана, военната мобилност, артилерията, безпилотни летателни апарати и други", посочи Желязков.

От стратегическите европейски документи в сферата на сигурността и отбраната министър-председателят специално открои стратегията за Черно море, която, по думите му, "е от ключово значение за архитектурата на сигурност и отбрана на ЕС". Според Желязков "Черно море не може да се разглежда изолирано като басейн, а като неразделна част от по-широка европейска система за сигурност". "България ще поддържа своето желание да изгради Черноморския център за морска сигурност във взаимодействие с Румъния и Турция", посочи още министър-председателят.

В отговор на журналистически въпрос Желязков припомни решението на българския парламент, че "няма да изпращаме войски в Украйна". "Същевременно нашето участие ще бъде в морския домейн чрез антиминни и спомагателни кораби, a по отношение на въздушния домейн - с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Ние ще си изпълним ангажимента като страна част от Коалицията на желаещите в рамките и в предела на решението на Народното събрание", посочи премиерът. По думите му "е важно да бъде постигната трайна стабилност и просперитет в Украйна, защото това е гаранция за траен мир и просперитет в Европа".

Относно бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС министър-председателят Росен Желязков акцентира върху необходимостта от "балансиран подход, който адекватно да финансира новите приоритети като отбрана и сигурност, но в същото време да запази досегашните средства за кохезия и за обща земеделска политика". "Европейският съюз е силен, когато е единен", посочи още Желязков и добави, че "страната ни последователно не подкрепя взимането на решения с квалифицирано мнозинство в области като външна политика и политика за сигурност, разширяване". "Вместо това трябва да бъде насърчено по-широкото прилагане на други механизми за намиране на компромис, тъй като единствено чрез консенсус може да запазим доверието в ефективността на решенията", заяви още Желязков.

По отношение на евроинтеграцията на Западните Балкани министър-председателят Росен Желязков припомни, че "темата е приоритетна за страната ни още от председателството ни на Съвета на ЕС". "Непроменена остава позицията на България за Република Северна Македония. Единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли 2022 г., без възможност за тяхната ревизия", посочи Желязков и специално акцентира върху "правата на българите там".

Премиерът Росен Желязков коментира и ситуацията в Близкия изток и необходимостта от проактивни действия по отношение на хуманитарната криза. "Настояваме за рязко подобряване на хуманитарната ситуация в Газа, за освобождаването на заложниците и за възстановяването на диалога", заяви още Желязков.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави България за "успеха с пълноправното членство в Шенген и влизането в еврозоната".

Коща изрази благодарност към страната ни за "последователната подкрепа за Украйна". "С Вашата военна помощ, опит и регионални познания Вие допринасяте много към общите усилия", заяви председателят на Европейския съвет. Той специално отбеляза "приноса на страната ни в укрепването на общата отбранителна способност на ЕС". "Вашият ангажимент за увеличаване на средствата за отбрана са ключови не само за европейската решителност и за засилване на инвестициите в отбраната, но и за развитието на българската индустрия", посочи Коща, като сподели личните си впечатления от визитата си в завода „Арсенал“ в Казанлък през април.

Председателят на Европейския съвет отбеляза, че "по време на днешната среща на 'Коалицията на желаещите' 26 от страните са дали съгласие за интегриране на усилията си за гаранции за сигурността в Украйна, но всяка държава ще реши сама как да участва". "Ще разширим нашата мисия за обучение и учения и ще продължим да подкрепяме отбранителната промишленост в Украйна", заяви още той.

Антонио Коща подчерта, че "Република Северна Македония трябва да изпълни договорените ангажименти, за да напредне по пътя към членство в Европейския съюз" и акцентира върху "необходимостта от изграждане на доверие и добросъседство в региона", пише БТА.