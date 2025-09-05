Мегин Кели скочи на Тръмп заради плана му да разположи войски в Чикаго

Доналд Тръмп се сблъска с критики от най-неочаквани места – включително от дългогодишна своя поддръжничка – заради плановете си да изпрати Националната гвардия в Чикаго.

В сряда, 3 септември, в ефира на своето предаване по SiriusXM, консервативната журналистка Мегин Кели заяви категорично, че подобен ход би бил противоконституционен.

"Това много ясно не е позволено от Конституцията. Той няма правомощия да го направи", каза тя.

Коментарът ѝ дойде ден след като федерален съд постанови, че през юни Тръмп е действал незаконно, когато е изпратил хиляди войници в Лос Анджелис против волята на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм по време на протестите.

Решението, макар и свързано конкретно с действията му в Калифорния, подсказва, че президентът може да се сблъска с нови правни пречки, ако продължи да изпраща войски в големите демократически щати.

На 11 август Тръмп обяви, че поема контрола върху полицията на Вашингтон, D.C., и разполага Националната гвардия, за да се бори с престъпността и бездомничеството. Оттогава той изтъква статистика за арести и обещава да разшири модела в други градове, включително Чикаго, Балтимор и Ню Йорк.

"Хората в Чикаго… те буквално ни молят да дойдем. Носят червени шапки, като тази тук", заяви Тръмп на 22 август, показвайки най-новия си артикул – бейзболна шапка с надпис "Trump Was Right About Everything" („Тръмп беше прав за всичко“). "Афроамериканки, прекрасни дами, ми казват: "Моля ви, президент Тръмп, елате в Чикаго." Аз се справих страхотно с "черния вот", както знаете. Те искат промяна… Затова мисля, че Чикаго е следващ. После ще помогнем и в Ню Йорк", каза още той.

Ден по-късно обаче Тръмп призна, че все още няма конкретен план за изпращане на войски в Чикаго, но заяви пред журналисти: "Ще отидем. Не съм казал кога. Но ще влезем".

Той не пропусна и да нападне губернатора на Илинойс Джей Би Притцкер, като каза, че след кървавия уикенд с няколко жертви на насилие, Притцкер трябва да му се обади за помощ.

Само часове по-късно губернаторът му отвърна на пресконференция: „Кога станахме държава, в която е нормално президентът да изисква по националната телевизия губернатор да му звъни и да го моли за нещо — особено за нещо, което не искаме?“

„Няма извънредна ситуация, която да налага разполагането на войски. Той обижда хората на Чикаго, наричайки дома ни адска дупка, и всеки, който му вярва, също обижда гражданите“, каза още Притцкер.

Въпреки че са от различни политически лагери, Мегин Кели в случая се съгласи с Притцкер.

"Не можем да си позволим Тръмп да изпраща войски без поканата на този губернатор. Извинявайте, но това просто не може да се случи. Той няма конституционното право да го направи. Искрено се надявам, че няма да посмее, защото не искам да стигна дотам да заставам на страната на Притцкер срещу президента Тръмп. Но ще го направя, ако се наложи, защото законът е ясен“, категорична е тя.

В сряда, след съдебното решение за Лос Анджелис, Тръмп вече звучеше по-предпазливо. Той намекна, че може да изчака, докато Притцкер не поиска официално помощ. Засега вниманието му се насочва към Ню Орлиънс, където губернаторът на Луизиана Джеф Ландри — републиканец — го е помолил да се намеси, пише People.