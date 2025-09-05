Трябва да се възстанови чувството за страх и справедливост в обществото

Ударно започна новият политически сезон - подготвя се пети вот на недоверие към управляващите.

"Дори и онези, които говорят за подкопаването на доверието, имат участие. Президентът атакува правителствата. Страхувам се да вляза в дълбочина, за да не създам проблеми, но ние сме разцепена държава - разделението между Русия и Западна Европа, ЕС и западната ориентация, между миналото и бъдещето. Това нещо се поддържа сериозно, има целенасочени усилия, които под влиянието на общи проблеми и катаклизми хората да не се обединят в едно цяло, а винаги това се използва така, че да се всява разцепление. Ковид кризата беше така, пожарите - също", каза политологът проф. Николай Найденов в студиото на "България сутрин".

Той е на мнение, че сме много малка държава, за да има такива разцепления.

"Една от причините е проблемът с поколението, което е в тази възраст - групички, които се формират и са силни, създават т.нар. "локали". Очевидно имат проблем с възпитанието, което се осъществява в семейството, отговорността на родителите трябва да бъде потърсена и да се започне много сериозен анализ какво се случва в семействата. На второ място е отговорността на училището. То има механизми, чрез които може да се опита да балансира или поне да омекоти негативни семейни влияния", коментира политическият психолог проф. Антоанета Христова в ефира на Bulgaria ON AIR.

На трето място като проблем тя постави полицията.

"В момента всички говорят, че тя е добре финансирана, тя няма мотивация да работи. Законът не защитава полицая, той има интерес да излезе, да му мине дежурството възможно най-леко и да няма последствия, защото ако има, то те ще са в негов минус. Анализът на министъра би трябвало отдавна да е направен. Проблемът е системен", категорична е проф. Христова.

Проф. Найденов подчерта, че политиците също носят отговорност за случващото се.

"Въпросът е дали нещата могат да се оправят с атакуване на конкретни случаи. Правният ред е болен, правораздаването. Онзи, който иска да възстанови държавността, няма да възстанови като продаде 4000 имота или да ги приватизира. Трябва да се възстанови чувството за страх и справедливост в обществото", коментира политологът.

По думите на проф. Христова големите минуси са свързани с "голямата картина на лошия имидж на правителството".

"Там има несъчетаеми единици, но управляват вече няколко месеца. Имиджовата картина на тази деформация е много лоша, това е огромен проблем. Да не забравяме, че има много голямо напрежение в обществото, свързано с финансите. Има прогнози за огромни дългове, в които ще влезем, ние вървим след лошия пример на големите държави в Европа като Франция и Германия, защото те в момента са в рецесия. Разликата между тях и нас е, че те имат икономика. На трето място е престъпността и локалните проблеми, за които говорим", анализира тя.

На четвърто място проф. Христова постави битката между лидерите.

Попитана дали не се очаква инициативата да дойде от президента Радев, политическият психолог отговори: "Да, има такова очакване, въпреки че президентът не е дал никакъв знак до този момент. Има търсене, има насъбрано напрежение, някои противоречия в опозицията ще се пренебрегнат в името на свалянето на правителството. Чака се партия, която да сложи точка на всички останали".

"Президентът от самото начало заема позицията на съдник от партийна гледна точка, а не на човек, който иска да обединява нацията. Не мисля, че той ще промени политическата ситуация, просто ще стане преразпределение на гласовете. Придърпва гласове от другите партии. Добрите и лошите каузи и политики са събрани в едни и същи субекти, тогава ти не можеш да вземеш категорична позиция", на мнение е проф. Николай Найденов.

Проф. Антоанета Христова смята, че премиерът Росен Желязков е "функция на управляващите партии".

"Трудно му е да лавира, за даде позитиви и да даде нещо и на ИТН, и на БСП. Трудно му е да балансира, но знаем кой лидира целия процес. Въпросът е опозицията как ще си изиграе картите, защото в момента има т.нар. "прозорец на възможностите", добави тя.

