Митов бесен: Най-тежки наказания за биячите на старши комисар Николай Кожухаров

Ще настояваме за най-тежките наказания за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров, каза на брифинг в Русе вътрешният министър Даниел Митов.

„Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на ОД на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие ще бъде преследвано най-строго“, подчерта вътрешният министър.

По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият, а личното му пространство.

"Надявам се личното му пространство да бъде съвсем малко", каза Митов.

Той определи побоят над Кожухаров като атака срещу държавността.

Главен комисар Рашков е разпоредил организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.