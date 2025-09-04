IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митов бесен: Най-тежки наказания за биячите на старши комисар Николай Кожухаров

Той определи побоят над Кожухаров като атака срещу държавността

04.09.2025
Ще настояваме за най-тежките наказания за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров, каза на брифинг в Русе вътрешният министър Даниел Митов.

„Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на ОД на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие ще бъде преследвано най-строго“, подчерта вътрешният министър.

По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият, а личното му пространство.

"Надявам се личното му пространство да бъде съвсем малко", каза Митов.

Той определи побоят над Кожухаров като атака срещу държавността. 

Главен комисар Рашков е разпоредил организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

