Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства

Пожарът в Национален парк „Рила“ продължава да се разраства. Снощи във високата част на планината се активираха нови огнища, а в момента горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.

Силният вятър е основната причина за разпалването на пламъците. Районът е силно задимен, което затруднява гасенето.

По периметъра работят над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни. Осигурен е водоизточник за погасяване на огъня, а след 10 часа се очаква и включване на хеликоптер от ВВС.

До момента са засегнати повече от 500 декара в защитената територия, пише БНР.