IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства

Засегнати повече от 500 декара в защитената територия

05.09.2025 | 08:45 ч. Обновена: 05.09.2025 | 09:40 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожарът в Национален парк „Рила“ продължава да се разраства. Снощи във високата част на планината се активираха нови огнища, а в момента горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.

Силният вятър е основната причина за разпалването на пламъците. Районът е силно задимен, което затруднява гасенето.

По периметъра работят над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни. Осигурен е водоизточник за погасяване на огъня, а след 10 часа се очаква и включване на хеликоптер от ВВС.

До момента са засегнати повече от 500 декара в защитената територия, пише БНР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Рила пожар
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem