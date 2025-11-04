IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Около 5000 севернокорейски войници са разположени в Русия от септември досега

От края на 2024 г. са загинали около 600 военни от Северна Корея

04.11.2025 | 20:37 ч. 8
Снимка: Reuters

Около 5000 севернокорейски войници са изпратени в Русия от септември досега, за да участват във "възстановяване на инфраструктурата", заяви днес южнокорейски депутат, цитиран от Франс прес, след като бе информиран от разузнавателните служби.

"Около 5000 севернокорейски войници са били разположени в Русия на етапи от септември насам и се очаква да бъдат мобилизирани за възстановяване на инфраструктура", каза И Сонг-гън. "Има трайни признаци за обучение и подбор на военен персонал за допълнително разполагане на войници", добави той.

Според разузнавателната служба около 10 000 севернокорейски войници в момента са разположени близо до руско-украинската граница.

Северна Корея активно участва във войната на Русия, осигурявайки хиляди войници, които в периода между края на 2024 и пролетта на 2025 г. отблъснаха украинските войски, превзели малка част от граничната Курска област.

Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди ранени в сраженията, съобщиха още южнокорейските разузнавателни служби.

Според експерти Пхенян получава значителна финансова помощ, военни технологии, храна и енергийна помощ от Москва. Това е начин за заобикаляне на международните санкции, наложени над Северна Корея, заради ядрената и ракетната ѝ програма, отбелязва АФП.

Сеул обяви, че вчера Северна Корея е изстреляла няколко артилерийски ракети час, преди американският министър на отбраната Пийт Хегсет да посети вътрешнокорейската граница.

Според И Сонг-гън обаче южнокорейското разузнаване смята, че Ким Чен-ун е готов за диалог със САЩ и ще "се опита да установи контакт при подходящи условия", пише БТА.

