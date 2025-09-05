Как инициативата "Избирам България" ще връща българите от чужбина?

В рамките на инициативата "Избирам България" държавата предлага възстановяване на разходи за преместване, подкрепа за наем и бонуси при работа, без директно раздаване на пари. Програмата е достъпна за българи, европейски граждани и други с право на работа в България, като изисква минимум 12 месеца престой в чужбина през последните 18 месеца. Кандидатстването се очаква да започне края на септември или началото на октомври. Максималната подкрепа достига до 5000 евро за завръщащи се от страни извън ЕС. Това коментираха Катерина Андреева и Анна-Мария Андреева, съоснователи на "ЗаВръщане в България", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"ЗаВръщане в България" развива мрежи в различни сектори и градове, подпомагайки интеграцията и развитието на завърналите се. Анкета на организацията сред 1800 души с интерес да се върнат в страната показва, че повечето са на възраст 20-40 години, с интерес към работа, дистанционна заетост и предприемачество в България. Основните предизвикателства са административни пречки и корупция, здравеопазване, образование и инфраструктура.

"Първо да уточним, че няма да се раздават пари. Ще трябва човек да си пази всичките касови бележки, каквито пари е изхарчил, фактури за самото преместване към България, самолетни билети, преместване на покъщината", като после тези пари ще се възстановяват, обясни Катерина Андреева.

Ако човек взима къща под наем, като подкрепа ще се дават около 400 лева; има бонуси, когато някой работи за една фирма шест месеца или една година

"И също да уточним, че не трябва да се завръщаш от чужбина. Може и българи, които се местят от по-голям до по-малък град... Може да кандидатстват българи, хора с български произход, европейски граждани и по принцип всеки, който има право да работи в България. Така че може да кандидатстват българи и техните партньори, които са чужденци. Може да кандидатстват хора като нас, българи, които са родени и израстнали в чужбина и искат или мислят да се завърнат. И може и хора, които нямат нищо общо с България, но имат интерес за работят тук."

От последните 18 месеца кандидатът трябва да е прекарал поне 12 месеца в чужбина. Кандидатстването се очаква да започне в края на септември или началото на октомври.

Хората, които се завръщат извън Европейския съюз, могат да получат до 5000 евро, а тези от ЕС - около половината от тази сума, която покрива разходи за преместване.

От "ЗаВръщане в България" са провели анкета сред българи, които обмислят, планират или вече са се завърнали в страната. В анкетата са участвали 1800 човека от Великобритания, Германия, САЩ, Нидерландия

"Най-много участват хора между 20 до 40 години... Някои хора планират да работят за чуждестранна фирма или българска фирма. Част от тях мислят да работят дистанционно, защото това е възможно за много хора като първа стъпка. И между 30% и 40% мислят да си създадат бизнес в България", каза Катерина Андреева.

Голяма част от анкетираните обмислят да живеят и работят в големи градове като София, Пловдив, Стара Загора, но близо една трета от участниците възнамеравят да живеят в по-малки населени места.

