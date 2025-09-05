IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДБ: Ние работа в леглото при Борисов и Пеевски нямаме

Партията готви промени за сериозна реформа в специалните разузнавателни средства

05.09.2025 | 11:36 ч. Обновена: 05.09.2025 | 13:55 ч. 37
БГНЕС

БГНЕС

Борисов и Пеевски са в тандем, те не го отричат. "Ние работа в леглото при Борисов и Пеевски нямаме, ние по друг начин процедираме", коментира в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за дясноцентристка кандидатура за президент.

По повод случая от Русе със старши комисар Николай Кожурхаров Мирчев посочи, че абсолютно всяко посегателство към органите на реда и към всеки български гражданин е недопустимо.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обяви, че са внесли сигнал в прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията "как всъщност Делян Пеевски управлява държавата, а именно чрез компромати и чрез папки, с които държи едни или други политици, със заплахата че ще им повдигне обвинение чрез неговата прокуратура".

Божанов обяви, че подготвят промени за сериозна реформа в специалните разузнавателни средства - за това как се извършва подслушването, как се мотивира и как се унищожават събраните данни, защото по думите му те в момента се трупат по институциите.

Внасяме и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват електронни услуги от своя телефон във всеки един момент и това да е максимално удобно, каза Божидар Божанов като отчете, че гражданите трябва да бъдат максимално облекчени, за да развият икономиката на страната.

Относно кмета на Варна Благомир Коцев, Божидар Божанов заяви, че Комисията за противодействие на корупцията нарушава брутално закона като не дава на прокуратурата делата, която да ги внесе в съда и да може бъде гледана мярката за неотклонение на Коцев.

