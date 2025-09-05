Борисов: Лесно е да оправдаеш всичко с държавата, но ролята на родителя е най-важната

"Всеки родител, когато децата и жена му са там, и види бясно караща кола, ще направи забележка. Проблемът не е, че е тежко пребит полицейски директор, а че едни граждани, за да предпазят семействата си, правят забележка. Ролята на родителя е най-важната. Лесно е да оправдаеш всичко с държавата, но държавата е такава, каквато сме всички ние. Децата, които си правиха селфи на 200 метра – държавата какво да предприеме, да сложи полицай до всеки кран? Ролята е на родителя, къде му е детето в 12 вечерта?" Това коментира пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод тежкия побой над шефа на ОДМВР-Русе.

"Вместо да кажат "чичо, извинявай", те го пребиват. Това може да се случи на всеки. Трябва да се замислим за примера, който даваме. Отворете ТикТок, заглавията на "Възраждане", МЕЧ, "Величие" какви са - "смачкахме, унищожихме, ликвидирахме", все такива. И какво? На нас не ни пука, но тези деца, които гледат, това им влиза в съзнанието", допълни той.

"Направихме много за Плевен, направихме водния цикъл. Като няма вода в язовирите, няма. Ще го поправят. Аз поправих в Перник. Ако сега има безводие, Перник има резервен водопровод", каза още Борисов.

На въпрос за пост на „Български елфи“, „поздравяващ“ младежите, пребили полицейския шеф, Борисов коментира: „Не съм го чел. Ако се доверя на вашите думи, когато става за ПП-ДБ, те могат да нарушават закона, да арестуват политически, на тях всичко им е позволено – да призовават, да бият, да окървавяват. Мога да омета пода с тях. Просто аз съм политик. Когато е трябвало да се бия, съм се бил в залите. Те са нямали детство и сега се опитват да се правят на мъже.“

За президентските избори Борисов заяви: „Чух, че щели да имат общ кандидат за президент на демократичната общност. Към този момент не са се обадили. По-голяма европейска, демократична, бореща се за върховенството на закона партия от ГЕРБ няма. Всяка седмица идва висш ръководител на ЕС у нас. Трябва да има един кандидат център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. За разлика от тях, аз смятам, че трябва първо да има консултации, и ако има такъв човек, тогава лидерите на партиите да го изберат. Вярвам, знам, сигурен съм, че в тези демократични среди има много мислещи политици, аналитици, бивши политици, които са съгласни с това, което казвам, ако искаме да имаме успях.“

"Действията на КПК, това, което се случи във Варна, не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста. Бих бил много щастлив, ако той би бил освободен", коментира той ареста на варненския кмет Благомир Коцев.