Асен Василев към Борисов: Не искаме обща кандидатура за президент с ГЕРБ

Младите семейства, децата и доходите са ключов приоритет за "Продължаваме промяната". Вчера внесохме нов законопроект, според който майките, които се връщат на работа, да си получат пълното обезщетение в размер на 100%, а не 50% както в момента. Правим го сега, за да може управляващото мнозинство да го планира в бюджета за следващата година. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев в кулоарите на парламента.

"Имаме ясно становище на НОИ, че дори 25% от майките да се върнат на работа - приходът в хазната ще бъде около 26 млн. лв, а разходът около 2 млн. лв. Искаме да дадем възможност на младите майки да покриват всякакви разходи, които им предстоят - детегледачки, частни детски градини", каза още той.

Вместо да се гласят някакви постове за догодина, да вземем да свършим някаква работа сега, заяви Асен Василев в отговор думите на Бойко Борисов, че "трябва да има един кандидат център-дясно, обществено приет".

"Чухте предложението за майчинските. Знаете предложението за заплатите на младите лекари. Това е нещо, което реално ще се отрази на живота на българските граждани. Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ. Не да е обща с ГЕРБ", посочи още Василев.

Относно изказването на Борисов, че би освбодил от ареста кмета на Варна, Асен Василев каза: "Радвам се, че най-накрая е видял, че това е политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и че няма причина да стои в ареста. Разследването може да си върви, той да си бъде кмет на Варна и да си управлява общината, както са го избрали варненци. Ако Борисов беше честен в тези си мисли - да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там".