Секторът е в криза: Хората масово спряха да купуват тротинетки

От 7 септември 2025 г. влизат в сила нови правила за електрическите тротинетки в България, които включват задължителни каски, забрана за телефонна употреба, забрана за движение през нощта.

"Вчера с ДА "Безопасност на движението по пътищата" направихме междуведомствена среща, за да изясним ситуацията и да видим какви правила могат да бъдат изпълнени от хората, които искат да използват тротинетки. Целият сектор в момента е в криза, защото хората масово спряха да купуват тротинетки. Хората искат да бъдат легални, искат да спазват законите, но са много объркани. Това, с което не сме съгласни, е забраната за нощно каране, защото тя не е регламентирана като часове, а е само дефинирана като "тъмните часове на денонощието", каза Владислав Стоицов от Българската асоциация за електромобилност в студиото на "България сутрин".

Той поясни, че няма такава държава, в която да има такова ограничение за какъвто и да е транспорт.

"Поискахме информация от МВР за пътните инциденти - 76% от 1200 са през деня. Няма основание да се забранява през нощта. Не трябва да забравяме, че това е най-технологичният и най-безопасният начин на придвижване. Защо не се забранят моторите през нощта? Или силните коли, с които хората масово умират", допълни Стоицов в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите му стана ясно, че каската е задължителна за всички.

"Тук нямаме спор, каската спасява живот, видяхме много инциденти, в които не се използват предпазни средства и водят до много лоши последствия. Глобата за липса на каска е 50 лв. Минималната възраст се повишава от 14 години на 16 години. Следващото нещо е задължителната "Гражданска отговорност" - хората трябва да я имат от 7 септември, а от 5 февруари могат да се пишат актове, ако човек я няма. Но на практика тя няма как да се издаде. За да се издаде "Гражданска отговорност", по Кодекса на застраховането превозното средство трябва да е регистрирано в КАТ и трябва да има номер на шаси, който е универсален, а това няма как да се случи", подчерта гостът.

Тотален хаос с регистрациите

Той разкри, че в момента активно се водят разговори с Асоциацията на застрахователите, за да може да се изчистят неяснотите.

"Всички асоциации, с които се срещаме, са много отворени и много искат да помогнат развитието на този транспорт. Тези разговори трябваше да се направят от законодателя, преди да се приемат тези промени. Ще молим законодателите да променя текстовете, защото те не могат да влязат в сила в този вид. Относно регистрацията - законодателят прехвърли отговорността на общините, това е тотален хаос, защото трябва да има национална информационна система, където да може да се провери дали дадена тротинетка има регистрация, къде е регистрирана. Много хора преминават от една община в друга, всяка една община може да си реши абсолютно самостоятелно какви да са разпоредбите", обясни Стоицов.

Събеседникът отправи и призив към органите на реда.

"Нека да спазват другите правила и да се отнесат с разбиране, че не съществува практическа възможност да се случат тези неща. Нека и хората не изпадат в стрес, защото ние трябва да се борим за по-екологичен транспорт. Настроени сме позитивно, че поправките ще влязат много експедитивно. Има интерес и от народни представители да се работи в тази насока. Инцидентите и проблемите, които виждаме, са от лоша инфраструктура, както и културата на някои шофьори. Родителят трябва да пази детето си. Ако позволим на детето си да се качи на мощна тротинетка, какво го спира да се качи на мощна кола", коментира още Владислав Стоицов.

