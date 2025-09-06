IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов: Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко

Лидерът на "Възраждане" покани симпатизантите на ПП-ДБ на протест

06.09.2025 | 11:40 ч. Обновена: 06.09.2025 | 11:54 ч. 17
БГНЕС

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Facebook по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл. 

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.

Костадин Костадинов Възраждане
