IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

В града има засилено полицейско присъствие

03.11.2025 | 07:38 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Двама затворници на лек режим вдигнаха на крак полицията в Ловеч. Единия е бил задържан час след бягството, а другият около 01:45 часа след полунощ, съобщава Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от Нова тв.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделния ден. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие “Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Свързани статии

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от общежитието, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. 

Вторият беглец е бил задържан на улица в града.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ловеч избягали затворници полиция засилени мерки леки присъди
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem