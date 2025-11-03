Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Двама затворници на лек режим вдигнаха на крак полицията в Ловеч. Единия е бил задържан час след бягството, а другият около 01:45 часа след полунощ, съобщава Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от Нова тв.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделния ден. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие “Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от общежитието, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Вторият беглец е бил задържан на улица в града.