Наталия Киселова от "Етъра": Само единни можем да постигнем националните цели

Деветнадесетият международен панаир на традиционните занаяти в Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) "Етър" край Габрово откри председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Събитието, организирано от Министерството на културата, Община Габрово и РЕМО "Етър", е под почетния патронаж на председателя на парламента.

Тя честити на присъстващите Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия и подчерта, че на този паметен ден преди 140 години шепа луди глави, решават да продължат борбата за национално обединение на българите и да сбъднат идеала - Стефанска България в границите на българската екзархия.

"Днес е повод отново да кажем, че заедно можем повече, че само единни в усилията си можем да постигнем националните цели, които си поставяме. Да посетя музея на открито "Етър" за мен е връщане назад към моите детски спомени, но и приятна изненада, защото той е станал още по-хубав, по-подреден, по-голяма част от занаятчийските работилници отново работят", заяви Киселова.

Тя изрази увереност, че посетителите на този уникален музей ще отнесат прекрасни спомени и познания за нашите предци.

"С ръцете си човек твори, но зад творението се крият много труд, усилия и старание", подчерта председателят на Народното събрание и пожела на майсторите в надпреварата да покажат, че след труда и усилията, красотата е онова, което ще остане.

Киселова добави пред журналисти преди откриването, че обичайно в Деня на Съединението се казва, че само обединени можем да постигнем националните си цели, но датата 6 септември носи и други послания.

"Те могат да бъдат прочетени от дистанцията на времето и ни показват, че българският национален интерес понякога надделява над международната конюнктура, както е било и при нарушаването на Берлинския договор, когато се обединяват Княжество България и Източна Румелия", уточни тя.

В Деветнадесетия международен панаир на традиционните занаяти участват около 50 майстори занаятчии, които ще демонстрират уменията си пред посетителите и ще предлагат своите ръчно изработени изделия. В тазгодишното издание са включени надпревара "Изработване на бижута от мъниста", Майсторска вечер, изложби, демонстрации, научен форум и богата музикална програма.

По-късно председателят на парламента ще присъства на тържествената заря-проверка в град Пловдив за 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.