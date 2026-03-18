BGONAIR Live Новини Днес | 14

Иран потвърди: Али Лариджани загина като мъченик

Президентът Масуд Пезешкиан обеща да отмъсти сурово

18.03.2026 | 07:25 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Властите в Иран и местни медии потвърдиха, че влиятелният ръководител на иранските сили за сигурност Али Лариджани е убит.

Иранските власти потвърдиха информацията, че секретарят на иранския Висш съвет за национална сигурност е бил убит в резултат на удар, нанесен от САЩ и Израел.

„Али Лариджани загина като мъченик“, се казва в изявление, публикувано канала в Телеграм на политика.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан обеща да „отмъсти сурово“ на отговорните за убийството на Лариджани. „Смъртта на Али Лариджани е изключително тъжно събитие. Ще отмъстим сурово на всички онези, чиито ръце са изцапани с кръвта на невинните, но непоколебими защитници на Иран“, се казва в изявление на Пезешкиан, разпространено от неговата канцелария.
(БТА)

