Полицията излиза на пътя за голямото завръщане

„Днес е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на Министерството на вътрешните работи и виждате колко е натоварено движението. Очакваме към обяд и следобедните часове то да се натовари значително, с оглед на това какво интензивно движение имаше в петък и събота, когато доста се натовариха основните пътни артерии, особено към Гърция. В Кресненското дефиле имаше сериозни затруднения за движението, придвижването беше бавно. Днес там е организирано реверсивно движение в района на Симитли, в началото на автомагистрала „Струма", където водачите трябва да обърнат внимание на организацията и маркировката – осигурени са две ленти в посока към София. Също така може да се използва като обходен маршрут преминаването през ГКПП Илинден и през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко. Това е много добра алтернатива, която в никакъв случай не трябва да се подценява", заяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция.

Той посочи, че от 14 часа започва ограничаване на движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистралите. „Това важи за автомагистралите „Тракия", „Хемус" и „Струма". От 12 до 20 часа движението е преустановено с цел облекчаване на движението на другите превозни средства и повишаване на пропускливостта", заяви Близнаков.

От Пътна полиция посочиха данните по отношение на нарушенията за средна скорост: „За изминалото денонощие са засечени над 3700 нарушения. Само през нощта от 00 часа до 7 часа нарушенията са над 470. Това не са стряскащи цифри. Нашите камери, които ежедневно работят в цялата страна, отчитат много повече нарушения. Дори без да гледаме статистическите данни, всички наблюдаваме как движението е по-спокойно по магистралите – онези бързащи, светкащи, агресивни, нервни водачи намаляват. Поне такова е моето наблюдение и впечатление и от други хора, с които съм разговарял по темата. Така че това със сигурност оказва влияние", коментира Близнаков.

Промените в Закона за движението по пътищата обхващат водачите, пешеходците и стопаните на пътища, посочи Близнаков. „Всички пешеходци трябва да знаят, че глобите за нарушенията, извършени от тях, са значително завишени. Правилата са променени, така че са засегнати всички участници в движението по пътищата. Предстои сезон, септември и октомври, в който нашето внимание и акцентът към установяване на нарушения на пешеходци ще бъде доста повишен, с оглед на увеличаването на произшествията с тяхно участие."

„Когато има незаплатени глоби и установено нарушение от граждани, които нямат постоянен адрес в страната, техните регистрационни табели и свидетелството за регистрация се отнемат до заплащане на дължимите глоби, както е в много страни в Европа. Всеки, който се движи по пътищата на Република България, трябва да спазва правилата, които важат тук. Всеки трябва да знае как се движи, както ние се съобразяваме с правилата в останалите европейски държави", завърши главен инспектор Лъчезар Близнаков.