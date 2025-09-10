Въпреки че септември бележи началото на есента, все още има няколко бързорастящи зеленчуци, които могат да бъдат засадени този месец и да бъдат събрани преди първите слани в повечето градински зони. Не забравяйте да поддържате почвата си топла, като премахнете целия мулч и може би опитайте да използвате пластмасово фолио, за да задържате топлината в почвата. Какво да засадите в градината през септември?

Северни региони

В зависимост от местоположението ви, септември може да донесе сухи периоди или обилни дъждове. Проверявайте влажността на почвата и не забравяйте да поливате, ако е необходимо, за да могат тези култури да завършат здрави. Продължавайте да сеете последователни култури от маруля, къдраво зеле и други листни зеленчуци, както и репички и цвекло. Семената често се продават през есента и може да имате по-дълъг период на отглеждане, отколкото си мислите. Засадете покривна култура в празните лехи. Тя ще поникне бързо; оставете я да расте, докато изсъхне, и я прекопайте през пролетта.

Цветни лехи, многогодишни и декоративни растения

Сега е моментът да съберете шепи от последните цветя за сезона за пресни букети, както и за сушене на цветя. Засадете есенни луковици като нарциси, кокичета и лалета. Подгответе място и засадете корени на божури, за да могат да започнат да растат, преди земята да замръзне. Засадете многогодишни растения, дървета и храсти до 6 седмици преди първата очаквана дата на силни слани във вашия район. Поддържайте падналите плодове чисти под дърветата. Плодовете, оставени на земята, създават бъркотия и приютяват вредители и патогени през зимата.

Подгответе лехата си с чесън, но не го засаждайте още. Полейте и обърнете компостната купчина за последен път. Отстранете всички болни растителни материали и ги изхвърлете в кошчето; не ги оставяйте да стоят на почвата и не ги компостирайте.

Източник: Какви растения и зеленчуци можем да засадим през септември