Керемедчиев: ЕК ще постави Франция под особен надзор поради големия дефицит

За последните 25 години БВП на Франция не нараства така, както нарастват задълженията. Вече няколко правителства водят много безотговорна социална политика на големи харчове. Министър-председателят падна с желанието си да съкрати 44 млрд. от разходите. Това е много малка част. Аз не виждам решение на тази дълбока политическа криза. Франция и цялата ѝ икономика показват слабост и болест. Това коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването "Денят ON AIR".

Икономиката на Франция затъва

"Правителството го свали нежеланието да се предприемат мерки за затягане на коланите. Франция винаги е била много социално ориентирана държава. Тази дългова криза ще продължи и при следващите правителства", прогнозира той.

По думите му протестите са в подкрепа на продължаването на безотговорното харчене.

"Разклащането във френската икономика означава, че Европейската комисия (ЕК) ще постави Франция под особен надзор поради големия дефицит - той е двоен по Маастрихстките критерии. Франция продължава да играе много силна международна роля, но трябва да има силна икономика", каза Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.

Според него Макрон е един от президентите, които усилено вкараха Франция в тази ситуация, защото "има огромна заслуга за това Франция да има безотговорна финансова и фискална политика".

"Франция е един от донорите в Европейския съюз (ЕС) заедно с Германия. Говорим за трилиони евро, които трябва да бъдат извадени и похарчени. Франция има безотговорна финансова политика", добави бившият зам.-министър на външните работи.

Той е на мнение, че рано или късно ще трябва да се приложат твърди мерки.

"Трябва да се вдигне производителността на френската икономика. Търговската война със САЩ също влияе. Има много опити за съживяване на икономиката, които за момента са неуспешни", отбеляза Керемедчиев.

Какво се случва в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова за евакуация, а Израел удари Доха с разрешението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Катар от край време приютява терористични организации. Централата на "Хамас" и повечето лидери живеят охолен живот в Катар", посочи Керемедчиев.

Според него Израел желае да продължи военната си операция в Газа до своя край, а мирното население ще бъде подложено под много сериозен натиск.

"С "Хамас" няма как да се водят преговори. "Хамас" е като "Ислямска държава", подчерта Керемедчиев.

"Храната трябва да бъде доставяна през структурите на Обединените нации. Проблемът е, че "Хамас" работи с Обединените нации и разпределението на храната става само през тях, и стреля през хуманитарните работници", коментира още бившият зам.-министър на външните работи.

