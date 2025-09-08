За три месеца: Цените на повечето храни падат, какво е поскъпнало?

"Не наблюдаваме картина, по-различна от това, което се случва всяко лято. Последните 90 дни имаме стабилизиране на пазара. Имаме стабилна картина на международния пазар. Ние сме една малка функция от това, което става на европейски пазар", заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг за цените на основните храни.

Владимир Иванов предостави данните за измененията на цените на храните от 20 май досега.

Захар за килограм в началото на периода е била 1.87 лв., а сега е 1.82 лв. Фасулът - от 4.35 за кило, сега е 4.18 лева.

Ориз 3.38 в началото на периода, 3.34 лева към момента. Брашното е било 1.54, а днешната му цена е 1.49 лева. Олио на цена от 3.15 лева сега е 3.25. Яйцата са били 34 стотинки и 37 към момента.

Кашкавалът в началото на периода е бил 18.60, а сега е 17.73 лева. Сиренето от 11.40 лева е поскъпнало на 11.82 лв. за килограм. Масло за 125 грама е било 3.17, а сега 3.16 лева. Кисело мляко 1.43 е началото на периода, сега 1.34. Прясно мляко е било 2.36, а сега е намаляло до 2.25 лева.

Свинското месо от 10.20 сега е 9.70. Пилешкото от 6.75 сега е 6.90 лева. Доматът от 2.47 лв. към момента е 2.07 лв. Килограм краставици е бил 1.94 лв. до 2.46 лв. към момента, картофите са паднали от 1.39 лв. на 1.03 лв., зелето от 1.70 лв. на 1.01 лв., морковите от 1.31 лв. на 1.23 лв. и лукът от 1.36 лв. на 1.09 лв.

Червения пипер е поскъпнал от 1.27 до 2.46 лева сега, а зелен пипер е намалял от 4.32 до 1.93 лева в момента. Тиквичките са били 1.30 лв. за килограм, а сега са 1.63. Лимоните са поскъпнали от 3.02 лв. до 4.45 лева.

Прасковата е била 3.90 лв., а сега е 3.66 лева. Кайсията от 5.80 лв. за кило сега е 3.70. Динята от 1.25 сега е 69 стотинки, а ябълката от 2.14 лв. сега е 2.83 лева.

"Храните най-много се влияят от климата, той е основната причина. На пазара няма манипулации, всичко е въпрос на търсене и предлагане", завърши председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.